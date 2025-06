Guardia di Finanza, colpo a Cosa nostra: nel 2024 sigilli a circa 700 milioni di euro

Condividi

In occasione del 251esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, in Sicilia le Fiamme Gialle hanno reso noto che nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche alla scoperta di fittizie intestazioni di beni, nel 2024 sono state concluse 331 indagini, con 154 provvedimenti restrittivi della libertà personale. Le indagini patrimoniali hanno determinato sequestri, confische e amministrazioni giudiziarie per un valore di circa 697 milioni di euro. Sono stati eseguiti 9.224 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai prefetti, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia. E poi: nell’ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati beni per 100 milioni di euro per frodi fiscali, e poi 14 arresti e 48 denunciati per corruzione. E poi in territorio nazionale ed estero sono state sequestrate oltre 1,4 tonnellate di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina e marijuana.