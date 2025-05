Guardia di Finanza Agrigento: maxi sequestro di beni

Condividi

Visualizzazioni 149

La Guardia di Finanza di Agrigento ha sequestrato beni per 1.350.000 euro, tra beni immobili, mobili, denaro e quote societarie, a carico di due società operanti nel settore edile, ristorazione e agricoltura, e di sei persone, tutte dello stesso nucleo familiare, per truffa su fondi europei destinati allo sviluppo regionale e a quello rurale. Sarebbero state emesse fatture fittizie per lavori di ristrutturazione mai eseguiti, al fine di ottenere indebitamente finanziamenti pubblici del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. I sei indagati sono stati denunciati per truffa aggravata, frode fiscale e autoriciclaggio, e tre società sono state segnalate all’autorità giudiziaria per illeciti amministrativi.