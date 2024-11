Gruppo consiliare DC di Favara: ” “Altro che inciucio: Il nostro impegno è quello di dare un contributo fattivo per migliorare la città di Favara”

Condividi

In merito ai recenti attacchi rivolti al nostro partito attraverso “goliardici” manifesti murali, che ritraggono il nostro presidente nazionale Totò Cuffaro unitamente al sindaco di Favara Antonio Palumbo, ma che in realtà vogliono colpire il Gruppo consiliare della DC di Favara, riteniamo necessario fare chiarezza sulla natura del nostro impegno e sulle motivazioni che ci guidano in questa nostra azione politica.

In primo luogo, vogliamo sottolineare che il nostro è un impegno concreto e sincero nei confronti della città e dei suoi cittadini. Non si tratta di un “inciucio politico” come qualcuno vuol far credere (guardando forse all’interno di se stesso), ma di un’azione che mira a cercare di dare il proprio contributo per rispondere alle reali esigenze della nostra comunità. Abbiamo deciso di concentrare la nostra azione politica su progetti reali che possano migliorare la nostra Favara e la qualità della vita dei nostri concittadini. La nostra è una scelta di responsabilità, non per garantire appoggio e maggioranza all’amministrazione comunale, ma per contribuire alla crescita di Favara.

L’accusa di “inciucio” oltre ad essere infondata è anche ridicola, ed arriva da chi, in realtà, cerca poltrone. È fondamentale ricordare che tra chi oggi ci accusa di inciucio politico, in un passato anche recente, ha cercato in ogni modo di accaparrarsi incarichi ed anche una personale poltrona, e non certo per il bene della comunità. Anziché perseguire un serio progetto di sviluppo per la città, naturalmente differenziato nei ruoli e nelle posizioni politiche, alcuni consiglieri si sono concentrati esclusivamente sulla “guerra ad ogni costo” e/o alla ricerca di posizioni di potere. Questo atteggiamento dimostra, purtroppo, una totale distanza dalle reali necessità dei cittadini e una ricerca sfrenata di interesse personale.

La posizione e l’azione del Gruppo consiliare della DC, invece, è chiara ed alla luce del sole, ed è frutto di un ragionamento condiviso con i vertici provinciali, regionali e nazionali del Partito con i quali ci rapportiamo e confrontiamo continuamente. In relazione a ciò, non condividiamo e rigettiamo le dichiarazioni fatte dal segretario cittadino, mai stato attivo e presente nella gestione politica, e per le quali ci riserviamo di discuterne in seno al partito. La nostra è una azione chiara e pratica, fatta di atti certi che hanno dato un contributo notevole a risolvere problematiche urgenti e necessarie per la città, senza compromessi, tornaconti, o inciuci.

Vogliamo solo ricordare gli obiettivi raggiunti grazie all’impegno della DC di Favara del suo Gruppo consiliare ed anche personale del nostro capogruppo: Scuola Antonio Mendola, Palestra, Stadio, Asfalto. In arrivo anche l’iter per i lavori di rifacimento della strada di Via Porta di mare (in collaborazione con il consigliere Bellavia), e non ultimo la realizzazione di un bagno pubblico in piazza Cavour, con l’impegno personale del capogruppo Castronovo..

La nostra azione non è frutto di compromessi opportunistici, ma di un lavoro serio e condiviso per il futuro della città.

Per essere più chiari, in relazione anche al fatto che alcuni organi di stampa hanno associato la nomina dell’assessore Sabrina Amato, si ribadisce che il Gruppo consiliare dalla DC non ha suggerito nomi o dato indicazione alcuna per la designazione del nuovo assessore, in quanto, ribadiamo, la DC non fa parte di questo progetto politico, non facciamo parte di questa maggioranza, non siamo parte integrante di questa amministrazione comunale, non stiamo appoggiando politicamente questa Giunta, ma ci stiamo esclusivamente impegnando per il bene della città di Favara.

L’accusa di inciucio, dunque, non corrisponde alla realtà dei fatti. È solo un misero tentativo di delegittimazione da parte di chi, evidentemente, non ha la capacità o l’interesse di contribuire al bene collettivo. Noi continueremo a lavorare con impegno e determinazione per la nostra comunità, convinti che il vero obiettivo della politica debba essere il miglioramento della vita dei cittadini e non la ricerca di posti di potere.

Invitiamo tutti a concentrarsi su ciò che è realmente importante: il futuro della nostra città. Le polemiche infondate e le accuse strumentali non faranno altro che allontanare i cittadini dalla politica e dalla fiducia nelle istituzioni.