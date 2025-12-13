Grotte, stalking a danno di un’avvocatessa: assolto

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, Calogero Busuito, 77 anni, di Grotte, imputato di stalking a danno di un’avvocatessa di 32 anni. Lui l’avrebbe seguita e pedinata in più occasioni, appostandosi sotto casa di lei, costringendola ad un costante stato di ansia e timore. Le prove non sono state ritenute sufficienti. Busuito è stato assistito dall’avvocato Giovanni Salvaggio.
Notizie correlate
-
Altro furto in abitazione ad AgrigentoCondividi Visualizzazioni 143 Altro furto in abitazione ad Agrigento. Dopo il recente colpo, da 50.000 euro,...
-
Droga in casa, arrestato agrigentinoCondividi Visualizzazioni 220 Continuano ininterrottamente nella città di Agrigento i servizi della Polizia di Stato volti...
-
EgoGreen sceglie Matera: nasce il primo EgoPoint in BasilicataCondividi Visualizzazioni 276 Continua a svilupparsi sul territorio una rete di punti di riferimento dedicati ai...