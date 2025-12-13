Grotte, stalking a danno di un’avvocatessa: assolto

Condividi

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, Calogero Busuito, 77 anni, di Grotte, imputato di stalking a danno di un’avvocatessa di 32 anni. Lui l’avrebbe seguita e pedinata in più occasioni, appostandosi sotto casa di lei, costringendola ad un costante stato di ansia e timore. Le prove non sono state ritenute sufficienti. Busuito è stato assistito dall’avvocato Giovanni Salvaggio.