Grotte, ordinanza sugli immobili abbandonati

Il sindaco di Grotte, Alfonso Provvidenza, ha firmato un’ordinanza diretta ai proprietari di immobili in stato d’abbandono, non più abitati, in stato fatiscente e pericoloso, ridotti spesso a discariche. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza dovranno provvedere alla bonifica edilizia e igienico sanitaria, altrimenti sarà il Comune a procedere in sostituzione del privato al quale poi saranno addebitati i costi. Sarà la polizia locale ad effettuare i controlli per riscontrare il rispetto dell’ordinanza.