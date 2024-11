Grotte, maxi furto di olio d’oliva

Condividi

A Grotte in via Lincoln ignote mani hanno forzato la saracinesca di un magazzino e hanno rubato parecchi bidoni contenenti olio d’oliva, ben 300 litri, per un valore di mercato di almeno 5.000 euro. Il proprietario, un pensionato grottese di 74 anni, ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale stazione. I ladri hanno agito a colpo sicuro, a conoscenza di quanto fosse custodito all’interno del locale. Indagini sono in corso avvalendosi, eventualmente, se presenti, di sistemi di videosorveglianza nella zona.