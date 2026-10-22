Grotte, maltrattamenti a danno di lei, lui in pendenza di giudizio

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La Procura di Agrigento ha depositato istanza di rinvio a giudizio per un 42enne di Grotte, imputato di maltrattamenti nei confronti della compagna. Tra maggio e luglio 2025 l’uomo avrebbe rivolto alla donna ripetuti insulti e minacce, tra cui quella di sfregiarla con l’acido muriatico, anche davanti al figlio piccolo. Avrebbe inoltre controllato il telefono della convivente, impedendole di incontrare alcuni familiari, e lanciato oggetti in casa durante le discussioni. Il difensore, l’avvocato Gianfranco Pilato, ha proposto al giudice il rito abbreviato subordinato a una perizia psichiatrica. L’imputato è già detenuto per altra causa.