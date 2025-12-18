Grotte, imprenditore bersaglio di un’intimidazione

Condividi

A Grotte un imprenditore ha subito una inequivocabile intimidazione. Innanzi all’ingresso della sua abitazione ignote mani hanno condotto e incendiato due pneumatici e delle bombolette di gas da campeggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Sporta denuncia. Indagini sono in corso. Ascoltato, a sommarie informazioni, il presunto intimidito.