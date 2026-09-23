Grotte, batosta sul titolare di un supermercato

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A Grotte è stato denunciato il titolare di un supermercato dove i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento hanno scoperto tre lavoratori impiegati senza regolare contratto né comunicazione preventiva. Durante l’ispezione sono emerse anche diverse irregolarità sul fronte sanitario e della sicurezza, tra cui l’assenza di sorveglianza sanitaria, formazione e dispositivi di protezione per il personale, oltre al mancato aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi. Al titolare sono state contestate sanzioni per oltre 30 mila euro.