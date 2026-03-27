Grave reato ambientale a Porto Empedocle

I Carabinieri delle stazioni di Siculiana e di Realmonte hanno denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento un operaio di 52 anni. All’autorità giudiziaria risponderà del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Lui ha prelevato rifiuti speciali, tra cui anche eternit e amianto, da un cantiere edile a Realmonte, e poi li ha gettati e abbandonati, senza alcuna autorizzazione, in contrada Busacchia a Porto Empedocle, all’interno di un’area privata. Il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti e l’area interessata, estesa circa 20 metri quadri, sono stati sottoposti a sequestro, anche al fine di provvedere a una dettagliata campionatura e analisi. L’attività si inserisce nell’ambito dei servizi predisposti dall’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e del territorio.
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