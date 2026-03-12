Grave incidente sulla statale tra Agrigento e Raffadali: due feriti, uno trasportato in elisoccorso

Condividi

Momenti di grande apprensione lungo la strada statale che collega Agrigento a Raffadali, dove si è verificato un grave incidente stradale nella zona di contrada Buaggimi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre automobili e il bilancio è di due persone ferite in modo serio.

L’impatto è avvenuto nei pressi di un ingrosso di bevande e di un distributore di carburante Q8. A seguito dello scontro, una delle vetture si è ribaltata su un fianco mentre un’altra persona è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, che hanno lavorato per liberare il ferito dalle lamiere.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti inizialmente i sanitari del 118 e successivamente anche l’elisoccorso. Uno dei feriti, in condizioni ritenute gravi, è stato trasferito in ospedale con l’elicottero, mentre un altro è stato trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Presenti anche i carabinieri che, dopo aver agevolato le operazioni di soccorso, hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area.

Il punto della statale in cui si è verificato lo scontro è purtroppo noto per la sua pericolosità ed è stato in passato scenario di altri incidenti anche gravi.