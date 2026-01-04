Grave incidente sulla statale Agrigento–Raffadali: due feriti, uno in codice rosso

Condividi

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale che collega Agrigento a Raffadali. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente in contrada Buagimi, nel territorio comunale di Raffadali.

Il bilancio è di due persone ferite. Una di queste, un uomo, ha riportato gravi traumi ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni destano particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti e provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Il traffico lungo l’arteria ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.