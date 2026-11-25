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Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 115, poco dopo lo svincolo di Caltanissetta, in direzione Licata. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono state due automobili.

Il primo bilancio parla di almeno cinque feriti. Tra questi un anziano, rimasto intrappolato nell’abitacolo e successivamente estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco.

Particolarmente delicata la situazione di una donna che viaggiava a bordo di una delle vetture insieme al marito e ai due figli. Per lei si è reso necessario il trasferimento in ospedale con l’elisoccorso, atterrato direttamente sul luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, le forze dell’ordine e le squadre dei vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.