Grave incidente sulla statale 115: auto si ribalta e finisce nella scarpata, tre feriti

Aldo Mucci
Condividi
Visualizzazioni 194

Paura nella notte lungo la statale 115, dove un grave incidente stradale ha causato il ferimento di tre persone. Il sinistro si è verificato intorno all’1.15, nei pressi della prima galleria in direzione Palma di Montechiaro, in territorio del Villaggio Mosè.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Golf e una Renault Kadjar si sono scontrate lungo l’arteria statale. A seguito dell’impatto, la Golf si è ribaltata ed è precipitata nella scarpata sottostante la carreggiata.

Due dei feriti, giovani uomini, sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Uno di loro è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto ed è stato liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto.

Il terzo ferito, in condizioni meno gravi, è stato invece condotto con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto interessato è quello della statale 115 al chilometro 201+900, dove il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e le cause dello scontro.

Notizie correlate

Leave a Comment