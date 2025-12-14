Grave incidente sulla statale 115: auto si ribalta e finisce nella scarpata, tre feriti

Condividi

Paura nella notte lungo la statale 115, dove un grave incidente stradale ha causato il ferimento di tre persone. Il sinistro si è verificato intorno all’1.15, nei pressi della prima galleria in direzione Palma di Montechiaro, in territorio del Villaggio Mosè.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Golf e una Renault Kadjar si sono scontrate lungo l’arteria statale. A seguito dell’impatto, la Golf si è ribaltata ed è precipitata nella scarpata sottostante la carreggiata.

Due dei feriti, giovani uomini, sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Uno di loro è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’auto ed è stato liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, giunti rapidamente sul posto.

Il terzo ferito, in condizioni meno gravi, è stato invece condotto con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Agrigento, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tratto interessato è quello della statale 115 al chilometro 201+900, dove il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Le indagini proseguono per chiarire le responsabilità e le cause dello scontro.