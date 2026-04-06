Grave incidente sul lavoro: operaio folgorato durante un intervento su una cabina elettrica

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Un operaio di 28 anni, originario di Serradifalco e dipendente di Enel Distribuzione, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto mentre stava eseguendo lavori su una cabina elettrica.

L’uomo è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia, dove è arrivato intorno alle 18 in condizioni critiche. I medici hanno riscontrato ustioni al volto e in diverse parti del corpo, oltre a segni di intossicazione causata dall’inalazione di fumo.

Vista la gravità del quadro clinico, il personale sanitario è intervenuto immediatamente procedendo con l’intubazione e la stabilizzazione del paziente. Successivamente è stato disposto il trasferimento al centro grandi ustioni dell’Ospedale Civico di Palermo, struttura specializzata nella gestione di questo tipo di traumi.

Al momento il 28enne è ricoverato in prognosi riservata, mentre resta alta l’attenzione sulle sue condizioni.