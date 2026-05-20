Grave incidente a Campofranco: morto un 58enne, un ferito trasferito ad Agrigento

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Drammatico incidente stradale lungo la strada statale 189, nei pressi di Campofranco, dove nel violento impatto tra due automobili ha perso la vita un uomo di 58 anni residente nel comune nisseno.

Nello scontro è rimasta ferita anche un’altra persona, un uomo di 56 anni, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. A prestare i primi soccorsi è stato un vigile del fuoco libero dal servizio, che è riuscito a estrarlo dalla vettura prima dell’arrivo delle squadre di emergenza.

Il ferito, che ha riportato diversi traumi, è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e i carabinieri, impegnati sia nei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto sia nella gestione della circolazione.

A causa dell’incidente il traffico lungo la Statale 189 è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.