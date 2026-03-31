Grave caduta dal tetto a Sciacca: 60enne in coma dopo un incidente domestico

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Drammatico incidente domestico a Sciacca, dove un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della sua abitazione di campagna.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava eseguendo alcuni interventi sull’impianto televisivo, probabilmente per sistemare l’antenna, quando avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. L’impatto con il suolo è stato particolarmente violento, causando traumi seri, soprattutto a livello cranico.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è intervenuto il personale del 118 che, valutata la criticità della situazione, ha richiesto l’arrivo dell’elisoccorso. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Villa Sofia di Palermo.

Giunto in ospedale in condizioni disperate, il 60enne è stato ricoverato e posto in coma farmacologico. La prognosi resta riservata e i medici mantengono il massimo riserbo sull’evoluzione del quadro clinico.

L’uomo è una persona molto conosciuta in città, dove gestisce un’attività nel centro storico, circostanza che ha suscitato forte apprensione tra i concittadini.



