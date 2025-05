Grande partecipazione all’incontro elettorale della Lista n.1 “SiAMO Realmonte”, Leonardo Aucello lancia il messaggio del cambiamento

Condividi

Venerdì 16 maggio, presso il Madison, si è tenuto un partecipato incontro elettorale promosso dalla Lista n.1 – SiAMO Realmonte, con la presenza del candidato sindaco Leonardo Aucello. Una serata intensa e coinvolgente, che ha visto una forte partecipazione da parte della cittadinanza, confermando il desiderio di cambiamento e il senso di appartenenza che anima la comunità realmontina.

L’evento ha rappresentato un’occasione importante per presentare idee, programmi e proposte concrete per il futuro di Realmonte. Nel corso della serata, Leonardo Aucello ha ribadito il suo impegno per una politica vicina ai cittadini, fondata sull’ascolto, sulla trasparenza e su una visione condivisa di crescita e sviluppo per il territorio.

«Ogni volto presente, ogni parola di sostegno – ha dichiarato Aucello – ci dà la forza e la motivazione per andare avanti, per costruire insieme una Realmonte migliore». L’incontro è stato caratterizzato da un clima di entusiasmo e fiducia, segno evidente di una comunità pronta a guardare avanti con determinazione.

Particolarmente significativa la presenza di figure istituzionali di rilievo come l’On. Giovanna Iacono, l’On. Ida Carmina e l’On. Angelo Cambiano, che hanno voluto testimoniare il loro sostegno al progetto politico della lista SiAMO Realmonte e al candidato sindaco Aucello.

«Con la lista n.1 SiAMO Realmonte – Leonardo Aucello Sindaco – ha concluso il candidato – il cambiamento è già in movimento. Insieme, possiamo fare la differenza!».

La serata al Madison si è così trasformata in un momento di grande coesione e speranza, segnando un passo importante verso il futuro di Realmonte.