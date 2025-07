Gradimento sindaci: Miccichè 35° in Italia

Condividi

Secondo il Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per “Il Sole 24 Ore” per rilevare il gradimento di sindaci e governatori in Italia, il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, è al 35esimo posto, con una riduzione del 5,4% rispetto allo scorso anno. Miccichè è il secondo sindaco più gradito in Sicilia dopo il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì.

Primo sindaco in Italia è Marco Fioravanti, di Ascoli Piceno. Poi il sindaco di Parma, Michele Guerra. In Sicilia, dopo Cassì e Miccichè vi sono il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e quello di Messina, Federico Basile. E ancora: Maurizio Di Pietro (sindaco di Enna), Walter Tesauro (sindaco di Caltanissetta), Francesco Italia (sindaco di Siracusa), Giacomo Tranchida (sindaco di Trapani) e Roberto Lagalla (sindaco di Palermo).