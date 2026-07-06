Governance Poll, Schifani ottavo nella classifica di gradimento dei governatori

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Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si colloca all’ottavo posto nella classifica del Governance Poll 2026 realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, con un indice di gradimento del 56% e una crescita del 13,9% rispetto al giorno della sua elezione. In testa alla graduatoria si piazza Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66% di consenso, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto, al 65%, entrambi al primo anno di mandato e in aumento rispetto al risultato elettorale. Terzo posto per Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%, sostanzialmente stabile rispetto al voto. Al quarto posto, entrambi al 60%, si collocano Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte). In sesta posizione il presidente della Lombardia Attilio Fontana con il 57%, in crescita del 2,3% rispetto alle urne. Al settimo posto Eugenio Giani, presidente della Toscana, con il 56,5%, anch’egli in aumento rispetto al consenso elettorale. Schifani condivide l’ottava posizione con Vito Bardi, presidente della Basilicata, in lieve crescita rispetto al dato elettorale e in miglioramento rispetto all’anno precedente.

Chiudono la top ten Roberto Fico, presidente della Campania, in calo di 5,6 punti rispetto al voto, e Francesco Acquaroli, presidente delle Marche, in crescita del 2,6%. Il Governance Poll 2026 ha coinvolto le Regioni a elezione diretta e 92 comuni capoluogo, con sondaggio svolto tra aprile e giugno 2026 tramite interviste telefoniche assistite da computer e questionari compilati online, su campioni rappresentativi per genere, età e area di residenza.