“Gommone”, non si esclude l’ipotesi dell’omicidio colposo

Condividi

Visualizzazioni 123

Proseguono le indagini a seguito della morte di Simone La Torre, il 23enne di Monreale morto sabato scorso a Mondello cadendo da un gommone noleggiato con degli amici, e ferito mortalmente dall’elica del motore. La Guardia costiera ha raccolto tutta la documentazione relativa al noleggio, e ha trasmesso gli atti alla Procura di Palermo. Sono stati ascoltati i sette amici di La Torre insieme a lui sul gommone. Non è esclusa l’ipotesi che Simone La Torre sia caduto dal gommone a causa di una manovra maldestra da parte di chi era alla guida oppure per una spinta, forse per gioco.