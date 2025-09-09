“Gommone mortale”: due indagati

Condividi

Visualizzazioni 102

Proseguono le indagini a seguito della morte di Simone La Torre, il 23enne di Monreale morto sabato 9 agosto a Mondello cadendo da un gommone noleggiato con degli amici, e ferito mortalmente dall’elica del motore. La Guardia costiera ha raccolto tutta la documentazione relativa al noleggio, e ha trasmesso gli atti alla Procura di Palermo che adesso ha iscritto nel registro degli indagati un amico della vittima, alla guida del gommone senza patente nautica, e un altro amico che ha noleggiato l’imbarcazione. Al vaglio del sostituto procuratore Vittorio Coppola è la posizione del titolare dell’impresa che ha affittato il gommone alla comitiva. Non è esclusa l’ipotesi che Simone La Torre sia caduto dal gommone a causa di una manovra maldestra da parte di chi era alla guida.