Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 imbarcazioni dirette a Gaza

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Oltre 60 barche italiane e spagnole della Global Sumud Flotilla sono salpate dal porto di Augusta, in provincia di Siracusa, per unirsi ad altre imbarcazioni provenienti dalla Grecia e dalla Turchia con destinazione Gaza. La Flottiglia, che porta con sé bandiere palestinesi e vele dipinte, è partita per sensibilizzare sull’emergenza che sta attraversando la Striscia, dove il 60% del territorio è sotto il controllo dell’esercito israeliano. Maria Elena Delia, referente nazionale della Flotilla, ha ricordato che, nonostante il cessate il fuoco, quasi 800 persone sono morte da quando è stato dichiarato, portando centinaia di attivisti a unire le forze per portare un messaggio di solidarietà. La partenza, originariamente prevista per venerdì, è stata posticipata a causa del maltempo.