Gli studenti con disabilità avranno l’assistenza fino a giugno: il Comune stanzia oltre 642 mila euro

Il Comune di Agrigento ha disposto l’impegno di spesa necessario a garantire la continuità del servizio Asacom, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione rivolta agli alunni con disabilità grave che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città.

Con un provvedimento formale è stata impegnata la somma di 642.547 euro, destinata a coprire il periodo compreso tra gennaio e giugno, consentendo così il completamento dell’anno scolastico senza interruzioni del servizio. Una decisione che arriva dopo mesi di tensioni e mobilitazioni da parte del personale Asacom, che da tempo chiede maggiori certezze occupazionali e la stabilizzazione di una figura ormai indispensabile all’interno del sistema scolastico.

Il provvedimento si inserisce nel solco della scelta già adottata dalla giunta comunale nei mesi scorsi, quando era stata disposta l’attivazione immediata del servizio per il primo quadrimestre dell’anno scolastico, prevedendo però una riduzione del 20 per cento delle ore di assistenza per ciascun utente, al fine di rientrare nei limiti delle risorse disponibili in bilancio. Riduzione che viene confermata anche per i prossimi sei mesi.

Attualmente il servizio Asacom interessa 134 studenti, un numero cresciuto progressivamente a seguito di nuove segnalazioni pervenute dai dirigenti scolastici. La riduzione delle ore non si applica, tuttavia, a 23 famiglie che hanno presentato ricorso al tribunale di Agrigento ottenendo ordinanze favorevoli che impongono al Comune il ripristino integrale delle ore di assistenza richieste.

Per il periodo gennaio–giugno il servizio dovrà essere garantito per 21 settimane, con esclusione delle festività pasquali e delle chiusure scolastiche già calendarizzate. La spesa complessiva prevista per l’intero semestre ammonta a 965.585 euro; da tale importo sono state detratte risorse già impegnate in precedenza, pari a 323.038 euro, arrivando così all’impegno netto di oltre 642 mila euro a carico del bilancio pluriennale dell’ente.

Il valore del voucher riconosciuto per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione è pari a 20,22 euro più Iva, se dovuta. L’erogazione del servizio avverrà tramite gli otto enti accreditati iscritti all’albo comunale, scelti direttamente dalle famiglie degli studenti beneficiari.

L’amministrazione comunale ha ribadito il carattere obbligatorio e inderogabile del servizio Asacom, definendolo necessario “per evitare danni certi e gravi all’ente e, soprattutto, per garantire il diritto allo studio e all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità grave”.