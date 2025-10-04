“Gli studenti che hanno protestato per Gaza (difesi dalla sinistra che ha sbranato la preside Pilato) avrebbero fatto meglio a cercare la donna scomparsa”

Condividi

Mi ha chiamato un amico, Gero Bruccoleri, e mi ha detto il seguente pensiero: “Lelio, ti chiedo, ma i ragazzi che hanno protestato per Gaza, quelli del Liceo Scientifico, non avrebbero fatto meglio ad andare a cercare Marianna Bello?”.

Già, il marpione Gero, il suo pensiero l’ho immediatamente sposato e ho riflettuto molto su quelle sue parole, che per me rappresentano un vero e proprio patrimonio dell’umanità. Hanno preferito cazzeggiare, marinare la scuola, senza essere autorizzati. E menomale che non hanno ritto vetrine e altro! Si, perchè specie nelle grandi città “gli studenti” protestano per la pace a Gaza distruggendo negozi, vetrine, motori, macchine, ferendo le Forze dell’Ordine e tutto ciò che gli passa davanti. E’ una civilissima protesta per la “pace…”!

Se i bravi studenti dello Scientifico avrebbero cercato la povera Marianna siamo certi che la preside Pilato avrebbe apprezzato tanto da non prendere il provvedimento dell’accompagnamento dei genitori.

N.B. A tutti i santoni della sinistra si chiede con immediata urgenza di unirsi ai gruppi che in queste ore stanno cercando la donna scomparsa tra le furie dell’acqua Marianna Bello. Magari ci vanno con le bandiere del PD e della Cgil, purchè ci vadano e finalmente si rendono utili.