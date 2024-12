Gli Ingegneri della provincia di Agrigento esprimono il loro ringraziamento a S.E. il Prefetto Filippo Romano.

Condividi

Esprimo un sentito ringraziamento e il più sincero apprezzamento, a nome mio e di tutto il Consiglio degli Ingegneri, a S.E. il Prefetto Filippo Romano, trasferito presso la Prefettura di Vicenza. La sua permanenza ad Agrigento ha rappresentato un esempio di dedizione e competenza, contribuendo in modo significativo al benessere della nostra comunità e alla valorizzazione del territorio.

Tra i numerosi risultati conseguiti da S.E. il Prefetto Romano spiccano il suo impegno nella gestione del fenomeno migratorio, che ha reso Agrigento un modello di accoglienza e di umanità e la promozione di iniziative culturali di rilievo, in particolare nell’ambito di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Sotto la sua guida la Prefettura è diventata un centro di progettualità, includendo interventi come la trasformazione del Palazzo del Governo in una galleria d’arte aperta alla cittadinanza e il miglioramento delle condizioni dell’hotspot di Porto Empedocle, simbolo di accoglienza dignitosa per chi arriva nel nostro Paese.

È doveroso ricordare il suo costante dialogo con le amministrazioni locali, gli ordini professionali e i principali stakeholder istituzionali provinciali e il supporto nei momenti di crisi, tra cui le emergenze legate alla gestione idrica e all’ordine pubblico. La sua vicinanza ai cittadini e il sostegno concreto ai sindaci della provincia, anche di fronte a episodi di intimidazione, hanno consolidato il ruolo delle istituzioni come pilastro di stabilità e speranza per il nostro territorio.

Il Prefetto Romano lascia Agrigento non solo come una figura istituzionale, ma come un cittadino tra i cittadini, profondamente legato a questa terra e capace di lavorare con umiltà e grande spirito di servizio. Il Consiglio dell’Ordine augura a S.E. il Prefetto Romano un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.

L’Ordine degli Ingegneri, inoltre, augura buon lavoro al nuovo Prefetto, Salvatore Caccamo, convinto che saprà mettere a disposizione della collettività l’esperienza e la professionalità maturata durante la sua prestigiosa carriera, dichiarando la piena disponibilità a collaborare con il nuovo rappresentante del Governo in Provincia.