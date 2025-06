Gli auguri degli architetti al neoeletto Consiglio dell’Ordine degli ingegneri e al presidente Armenio

Condividi

“Conosciamo l’ingegnere Armenio e il suo bagaglio di competenza ed esperienza, maturata nel tempo in diversi ruoli, grazie al quale potrà rappresentare con autorevolezza e successo la categoria degli ingegneri”.

Con queste parole, il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola, augura buon lavoro al nuovo presidente dell’Ordine degli ingegneri, Mimmo Armenio, e al Consiglio che si è appena insediato.

“Conosciamo anche la professionalità e le competenze dei consiglieri neoeletti – continua La Mendola – che sapranno certamente offrire il proprio contributo per un proficuo svolgimento delle attività ordinarie e straordinarie dell’Ordine. Sono certo – conclude il Presidente degli architetti – che il neoeletto Consiglio degli ingegneri promuoverà crescenti sinergie con il nostro Ordine e con la Rete delle Professioni Tecniche, per raggiungere obiettivi importanti non solo per gli stessi professionisti dell’area tecnica, ma anche per il rilancio socioeconomico della nostra terra”.