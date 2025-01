Gli Abatellis Branciforti e i bambini della scuola di Cammarata per un presepe ecosolidale

Condividi

Visualizzazioni 89

“Un Natale SiSostiene: con le tradizioni ci prendiamo cura del nostro ecosistema” è il nome del Progetto promosso dal Comune di Cammarata al quale hanno partecipato il Gruppo Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini insieme ai bambini della scuola primaria del Plesso Panepinto del Quartiere Gianguarna.

Con il finanziamento ottenuto grazie all’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino per la promozione e la valorizzazione del territorio e delle antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione, le feste natalizie e di nuovo anno si stanno svolgendo all’insegna dell’ecosostenibilità. Gli Abatellis Branciforti rispettano l’ambiente e si attestano come primo gruppo storico ecosostenibile per il fatto che realizzano i propri abiti d’epoca con materiale riciclato, così come il “Presepe della Gioia” allestito alla Gianguarna dal Comitato del SS. Crocifisso della Pioggia è stato arricchito dai personaggi in cartapesta, da sagome in legno e e decorazioni varie fatte di pigne, foglie e fiori secchi, create dai bambini della scuola.

Emozionante l’inaugurazione che ha visto, dopo il saluto dell’Arciprete di Cammarata Davide Trizzino e del Dirigente scolastico Giuseppe Oliveri, la Presidente degli Abatellis Branciforti la Professoressa Irene Catarella, circondata una delegazione del gruppo, spiegare ai bambini, accompagnati dagli insegnanti e dai genitori, la storia della Chiesa dell’Annunziata, fiore all’occhiello dell’architettura del territorio che proprio gli Abatellis hanno voluto e arricchito tra tardo

medioevo e primo rinascimento, ma anche Vincenzo Rappisi che ha fatto una breve storia della venerazione del SS. Crocifissa in essa custodito. Eccezionali i bambini che hanno recitato di fronte a un folto pubblico riunito in Chiesa, al loro Preside Oliveri, all’Arciprete Don Davide, alla Presidente Irene Catarella e alla delegazione del Gruppo Storico, all’Amministrazione comunale di Cammarata, ai membri dell’Associazione del SS. Crocifisso della Pioggia e ai genitori intervenuti, una breve scena, ma ricca di significato per ribadire il valore della Sacra Famiglia del presepe, esempio per tutte le famiglie.

Bellissimo il corteo che gli Abatellis Branciforti insieme ai bambini hanno fatto fino al Presepe per la sua inaugurazione con la benedizione di Don Trizzino. Gli Abatellis Branciforti hanno anche sfilato per la Novena di Natale dalla Chiesa Madre fino al presepe della Gianguarna con la Banda Musicale Vincenzo Bellini. Il Sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane ha portato l’augurio di buone feste a tutti proprio davanti al Presepe della Gioia dove si sono svolti un momento di riflessione e di preghiera e l’esibizione dei suonatori dei tamburi degli Abatellis Branciforti e della Banda Musicale. Ci si è poi spostati nella Chiesa dell’Annunziata per un momento conviviale, una degustazione di prodotti tipici offerta da Comitato del Crocifisso della Pioggia.