Giustizia Agrigento, nella Cittadella della Salute l’aula protetta per ascoltare i minori

Ad Agrigento, mercoledì prossimo 12 febbraio, nella Cittadella della Salute al Viale della Vittoria, sede dell’Azienda sanitaria, nel padiglione Dipartimento di prevenzione, alle ore 11 sarà inaugurato il locale destinato ad “aula protetta per audizione minori”. Tale struttura, ad uso del Tribunale di Agrigento, costituisce un supporto essenziale per l’attività giurisdizionale, estremamente utile sia in sede di indagini che dibattimentale.