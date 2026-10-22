Giuseppe Picone nuovo assessore a Porto Empedocle

Il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha nominato Giuseppe Picone nuovo assessore comunale, affidandogli le deleghe a Lavori pubblici e manutenzioni, Servizi a rete e rapporti con i gestori, Sviluppo economico, Commercio e annona, Suap, Pesca e Portualità. La nomina si è resa necessaria dopo le dimissioni, per ragioni di cessata condivisione politica e amministrativa, di Giuseppe Iacono, presentate il 15 ottobre dopo oltre tre anni in Giunta. Con il nuovo ingresso, Martello punta a ripristinare la piena operatività della Giunta e a proseguire l’attività.
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