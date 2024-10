Giuseppe Melisenda Giambertoni prossimo alla nomina quale presidente del Tribunale di Agrigento

Condividi

La quinta Commissione del Csm, il Consiglio superiore della magistratura, ha proposto all’unanimità il giudice Giuseppe Melisenda Giambertoni quale nuovo presidente del tribunale di Agrigento. Adesso sarà investito il Plenum, l’assemblea plenaria, del Csm, che nelle prossime settimane deciderà sulla nomina. Per Melisenda Giambertoni, 61 anni, attuale presidente reggente funzioni della Corte di Appello di Caltanissetta, si tratterebbe di un rientro ad Agrigento, dove ha iniziato la sua carriera come pretore. Poi è stato presidente della prima sezione penale dal 2012 al 2018. Melisenda Giambertoni ha dunque conquistato la pole position per la nomina, superando nelle quotazioni altri sette magistrati candidati anche loro alla presidenza del Tribunale agrigentino: Alfonso Malato, Maria Giuseppa Di Marco, Gabriella Di Marco, Bruno Fasciana, Vittorio Alcamo, Mariano Sciacca e Michele Ruvolo.