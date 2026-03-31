Giuseppe Gargano confermato oggi Segretario Generale Uilca Sicilia

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L’ottavo congresso della Uilca Sicilia, celebrato oggi a Palermo nella sala conferenze dell’hotel Casena dei Colli, ha registrato la presenza di 150 dirigenti sindacali provenienti da tutta la Sicilia e di 60 delegati. E’ stato confermato Giuseppe Gargano alla guida dell’organizzazione sindacale regionale Uilca che rappresenta lavoratori bancari, assicurativi ed esattoriali. Gargano, cinquantacinquenne dipendente Unicredit, originario di Collesano (Pa) sindacalista di lungo corso, sarà affiancato nella Segreteria Regionale Uilca Sicilia da Clelia Calcagno di Ragusa (Baps ), Manola Cannistraro di Palermo (Intesa SanPaolo), Antonio Mangraviti di Messina (Unicredit), Vanessa Muzzone di Catania (MPS), Salvo Patti di Palermo (Unicredit). Il Congresso è stato presieduto da Rosario Mingoia, Segretario Responsabile Nazionale Uilca Unicredit, arricchito dall’intervento della Segretaria Generale Uil Sicilia e Area Vasta Luisella Lionti e concluso dal Segretario Generale Uilca Fulvio Furlan.

“Il Congresso è sempre un’importante occasione per rilanciare il dibattito sulle problematiche che riguardano i lavoratori guardando particolarmente alla Sicilia.”, ha dichiarato Gargano nella fase di avvio del Congresso. Gargano ha ricordato l’allarme della Segretaria Generale Uil Sicilia Luisella Lionti, relativo all’abbandono della nostra regione da parte di 56.000 giovani nel decennio 2014 – 2024. In proposito, Gargano ha commentato: “Se i giovani vanno via e gli anziani, vero e proprio ‘welfare familiare’, li seguono per aiutarli, il rischio è quello della desertificazione totale della Sicilia. Il problema della desertificazione bancaria, da noi stigmatizzato più volte ricordando che nel 40% dei comuni siciliani è assente uno sportello bancario, è soltanto una piccola parte delle questioni regionali. Politica ed Istituzioni dovrebbero preoccuparsi del pericolo di una desertificazione totale della Sicilia, considerando il credito come una leva per il rilancio dell’economia oltre che un deterrente contro l’usura. Dobbiamo dare slancio a buona e nuova occupazione, garantendo accordi aziendali che, a fronte delle uscite di lavoratori dal sistema bancario, contemplino altrettante assunzioni. In Sicilia, particolarmente, garantire il rapporto 1/1 tra uscite ed assunzioni è inderogabile”. I riferimenti alle opportunità ed ai rischi dell’intelligenza artificiale, al rinnovo del Ccnl credito in scadenza proprio il 31 marzo e degli altri Ccnl di categoria, le proposte per arginare le pressioni commerciali a tutela della salute dei lavoratori , il richiamo alla tutela dei clienti sotto un profilo di corretta gestione commerciale, ma anche in considerazione della recrudescenza delle rapine in banca, hanno completato il quadro rappresentato nella relazione introduttiva del Segretario. Gargano ha, infine, ricordato l’iniziativa della Segreteria Nazionale Uilca “chiusura filiali, no grazie”, che ha consentito di insediare presso il Cnel un tavolo di lavoro dedicato a trovare soluzioni alla desertificazione bancaria. Gargano ha concluso “continueremo a portare avanti le nostre battaglie per la nostra Sicilia, l’isola che c’è e vuole esserci, in un quadro di etica e legalità, valori che sono nel nostro DNA. L’importante crescita della nostra Organizzazione è la conferma che abbiamo lavorato bene e della fiducia dei nostri iscritti. Sapremo meritarci, con il nostro lavoro e la nostra passione, il consenso di chi già ci segue e di chi si aggiungerà alla grande squadra della Uilca Uil Sicilia.”