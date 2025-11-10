Giunta Schifani, forse oggi la revoca degli incarichi agli assessori Dc

Condividi

Visualizzazioni 195

Sono attesi oggi i provvedimenti in giunta annunciati dal presidente della Regione, Renato Schifani, che modificherebbero l’attuale assetto della giunta. Sarebbe probabile la revoca degli incarichi agli assessori della Democrazia Cristiana, Andrea Messina (Enti Locali) e Nuccia Albano (Lavoro), così come più volte sollecitato da Fratelli d’Italia a seguito dei risvolti su Cuffaro e altri emersi dall’inchiesta della Procura di Palermo su appalti e sanità. Il leader del Movimento per l’Autonomia, Raffaele Lombardo, ha proposto invece l’azzeramento della giunta e un nuovo governo testimonianza di discontinuità.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)