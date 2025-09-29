Giunta Agrigento, in sospeso i “Fratelli d’Italia”

Condividi

Giovedì prossimo, 2 ottobre, si svolgerà un vertice di Fratelli d’Italia. All’ordine del giorno la revoca unilaterale dell’incarico assessoriale a Costantino Ciulla nella giunta comunale di Agrigento da parte del sindaco Miccichè. Nelle more, il partito ha sospeso le attività degli altri due assessori in quota “Meloni”, ovvero Gerlando Piparo e Gioacchino Alfano.



Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, e la coordinatrice cittadina di Agrigento, Paola Antinoro, dichiarano: “Alla luce della crisi politica innescata con la decisione unilaterale del Sindaco Miccichè di rivedere l’assetto politico comunale, il Presidente Provinciale Adriano Barba, congiuntamente con il Coordinatore cittadino Paola Antinoro, hanno convocato per giovedì gli organi di partito, il gruppo consiliare e gli assessori di Agrigento, alla presenza dell’assessore regionale Giusi Savarino, al fine di adottare collegialmente ogni decisione che si renderà necessaria, nel superiore interesse della buona amministrazione della città e in merito alle prospettive future di rilancio, nel rispetto dei valori e degli ideali di Fratelli d’Italia e della coalizione di centrodestra che il primo partito d’Italia incarna. Fino ad allora, gli assessori comunali di Fratelli d’Italia non parteciperanno ad alcuna riunione consiliare o di giunta, in attesa delle determinazioni che verranno assunte dagli organi del partito.”