Giunta Agrigento, fuoriuscita Fratelli d’Italia: l’intervento di Costantino Ciulla

Condividi

Visualizzazioni 128

L’ex assessore comunale di Agrigento, Costantino Ciulla, dopo la revoca unilaterale del suo incarico, e dopo le dimissioni solidali dei suoi due colleghi assessori di Fratelli d’Italia, Piparo e Alfano, afferma: “Ringrazio Fratelli d’Italia per avere affrontato con compattezza e trasparenza una vicenda che ha coinvolto non solo la mia persona ma l’intero partito. La fuoriuscita dalla giunta è stata una scelta di coerenza e dignità politica che rafforza la nostra comunità e la rende ancora più credibile verso i concittadini. Quanto accaduto non ha minimamente intaccato l’entusiasmo e la passione del mio impegno pubblico. Ringrazio tutti coloro che dal 2020 ad oggi hanno condiviso il mio lavoro con lealtà, coraggio e spirito di squadra. Forte di tale sostegno, mi rivolgo con fiducia al futuro, a favore della città”.