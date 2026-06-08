Giugno idrico agrigentino con 60 litri al secondo in più

L’Aica, l’Azienda idrica dei Comuni agrigentini, ha reso noto che Siciliacque ha confermato la disponibilità a fornire dotazione idrica aggiuntiva richiesta di 60 litri al secondo per il mese di giugno. L’Aica ringrazia l’assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, per avere promosso un incontro al fine di raggiungere un accordo sugli incrementi di fornitura idrica per la stagione estiva. Un ringraziamento anche a Siciliacque per la collaborazione. L’Aica è fiduciosa nell’accoglimento della richiesta di potenziamento della dotazione idrica anche per i mesi di luglio, agosto e settembre.
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