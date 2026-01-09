Giudice trasferito, processo clan Villaseta – Porto Empedocle rinviato

Condividi

Prima udienza al Tribunale di Agrigento del processo ordinario a carico di 26 imputati nell’ambito dell’inchiesta sui clan mafiosi di Agrigento Villaseta e Porto Empedocle. Altri 26 imputati hanno scelto di essere giudicati in abbreviato e sono in pendenza di condanna in attesa della sentenza. Ebbene il processo ordinario è stato rinviato al prossimo 5 marzo perché la presidente della sezione penale, Agata Genna, nel frattempo è stata trasferita ad altro incarico. Lo scorso 9 luglio la Procura antimafia di Palermo ha depositato istanza di rinvio a giudizio di 52 indagati nell’ambito della maxi inchiesta sulle famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle e su un intenso traffico di droga. I 52 inquisiti sono stati arrestati dai Carabinieri in due operazioni, la prima il 17 dicembre del 2024, la seconda il 13 gennaio scorso. Gli si contestano a vario titolo i reati di associazione mafiosa, associazione per trafficare droga, estorsioni compiute o tentate aggravate dal metodo mafioso, danneggiamenti, detenzione di armi e riciclaggio di denaro.