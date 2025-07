Giù per 10 metri con la propria auto, donna in ospedale a Caltanissetta

Condividi

Dovrebbe essersi trattato di un incidente autonomo ma sono in corso indagini per accertare le cause

Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita dopo aver fatto un volo di dieci metri dopo essere uscita fuori strada mentre percorreva la via Cansalamone. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. I vigili del fuoco hanno rimosso la vettura mentre i poliziotti si sono occupati di rilievi e viabilità. Il traffico è rimasto a lungo rallentato, in un’arteria che comunque non è molto transitata. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma con molta probabilità l’alta velocità avrebbe avuto un ruolo determinante. I rilievi vengono eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato.