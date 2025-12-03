Giovedi i precari in piazza a Palermo. Aragona partecipa

Condividi

L’Amministrazione comunale di Aragona annuncia la propria partecipazione al sit-in di protesta che si terrà il 5 dicembre a Palermo, promosso dal sindacato confederale a sostegno dei lavoratori part-time involontari degli Enti locali della Regione Siciliana.

L’iniziativa mira a sollecitare un intervento urgente del Presidente della Regione e del Governo regionale affinché venga finalmente affrontata e risolta la condizione di precarietà che da anni penalizza migliaia di lavoratrici e lavoratori impegnati negli enti locali.

«Precari ieri, part-time involontari oggi, poveri domani: tre pessime P che non possono più essere ignorate» – dichiara Il Vicesindaco del Comune di Aragona Franco Virone che sottolineando come l’attuale situazione contrattuale rappresenti un ostacolo alla dignità lavorativa, alla stabilità economica e al corretto funzionamento dei servizi pubblici essenziali.

Il Vicesindaco esprime pieno sostegno alle rivendicazioni dei lavoratori, ricordando che il potenziamento degli orari di lavoro non è soltanto una richiesta legittima, ma anche una necessità per garantire servizi efficienti alle comunità locali.

Il 5 dicembre tutti i lavoratori part-time involontari degli Enti locali manifesteranno a Palermo per chiedere una soluzione concreta e definitiva.

Il Sindacato Confederale ha già annunciato la propria presenza, e il Comune di Aragona sarà al loro fianco.

«La mia partecipazione – conclude il Vicesindaco – vuole essere un segnale di vicinanza istituzionale e un invito al dialogo: è tempo di dare risposte chiare e coraggiose a chi da anni sostiene, con professionalità e sacrificio, la macchina amministrativa locale».