Giovanni Salamone invoca il trasferimento dal carcere a una comunità terapeutica

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Giovanni Salamone, il 62enne agrigentino condannato all’ergastolo in primo e secondo grado per l’omicidio della moglie Patrizia Russo, uccisa a coltellate il 16 ottobre 2024 a Solero in provincia di Alessandria in Piemonte, tramite il proprio difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, ha chiesto di essere trasferito dal carcere di Ivrea a una comunità terapeutica.

L’avvocato Pennica sostiene che l’uomo necessiti di cure per la patologia di cui soffre e che non sussistano più esigenze cautelari tali da giustificare la detenzione in carcere. Il difensore cita inoltre una recente pronuncia della Cassazione sulla giustizia riparativa, evidenziando che il consenso delle vittime non è più un requisito indispensabile per l’accesso al percorso. La richiesta, già respinta in passato, è stata nuovamente contestata dai figli della coppia, costituiti parte civile, e sarà adesso valutata dal giudice.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)