Giovanni Oliva SGS : “Cresce a Trapani il consenso per il Sindacato Generale Scuola”

Nella nostra provincia il sindacato SGS sta aumentando il numero di consensi: “Stiamo costruendo una grande partecipazione, stiamo crescendo e questo ci dà la misura della volontà delle persone di partecipare” dichiara Giovanni Oliva segretario SGS Trapani. Il sindacato sta registrando una crescita in tutto il Paese e questo gli consente di avere un ruolo più decisivo nei tavoli di confronto con MIM e con gli Uffici Scolastici Regionali. SGS è un sindacato di vicinanza e rappresentanza di tutti i lavoratori della scuola. Ci batteremo affinchè in Italia ci siano più investimenti per far ripartire una scuola all’altezza dell’Europa, a partire dagli stipendi, a nuove assunzioni di personale. Ed ancora : “Non c’è dubbio che il merito di un risultato importante e lusinghiero va soprattutto al lavoro della nostra dirigenza nazionale e territoriale, che fa del SGS Scuola un’organizzazione saldamente radicata e diffusa in ogni parte d’Italia. Un grazie anche alla presenza attiva delle nostre rappresentanze – RSA e RSU – sui luoghi di lavoro” Siamo fieri del lavoro svolto, siamo una straordinaria famiglia conclude Giovanni Oliva.