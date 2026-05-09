Giovanni Mangione porta la Sicilia nel mondo: successo internazionale a Skopje per il pastry chef agrigentino

Condividi

Visualizzazioni 87

Ancora un importante riconoscimento internazionale per Giovanni Mangione, ambasciatore dell’alta pasticceria siciliana nel mondo. Il maestro pastry chef agrigentino è stato tra i protagonisti della X edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, prestigiosa manifestazione promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Skopje.

L’evento si è svolto nella capitale della Macedonia del Nord, Skopje, dove Mangione ha rappresentato con orgoglio la tradizione dolciaria siciliana, conquistando il pubblico internazionale con creazioni capaci di raccontare i colori, i profumi e i sapori autentici della sua terra.

La partecipazione del pastry chef agrigentino ha riscosso grande apprezzamento anche da parte dell’ambasciatore italiano Paolo Palmieri, che ha sottolineato il valore della cucina italiana come strumento di cultura, identità e promozione territoriale nel mondo.

Il prestigioso impegno internazionale di Giovanni Mangione non è passato inosservato nemmeno nella sua città. Nelle scorse ore, infatti, il maestro pasticcere è stato ricevuto ufficialmente al Comune di Agrigento dal sindaco Francesco Miccichè insieme all’assessore Carmelo Cantone.

Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha consegnato a Mangione un attestato di riconoscimento, definendolo una vera eccellenza agrigentina nel mondo e un autentico ambasciatore del gusto siciliano.

Un traguardo che conferma ancora una volta come talento, passione e tradizione possano trasformarsi in strumenti di promozione internazionale per la Sicilia e le sue eccellenze gastronomiche.