Giovanni Di Caro aderisce a Progetto Civico

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Giovanni Di Caro, ex deputato regionale e già capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale, agrigentino originario di Favara, aderisce a Progetto Civico Italia, la rete nazionale fondata da Alessandro Onorato. E ha costituito un apposito comitato civico. Dopo la fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle, che ha contribuito a fondare in Sicilia, Di Caro inaugura una nuova fase del proprio percorso politico puntando sul civismo, sulla partecipazione e sul radicamento territoriale. Alla base della scelta anche il percorso condiviso con Controcorrente, il movimento diretto da Ismaele La Vardera, presidente di Progetto Civico Italia. L’obiettivo è costruire una proposta politica che coinvolga cittadini, associazioni, professionisti e realtà produttive, secondo le esigenze concrete delle comunità. Il primo impegno sarà profuso a Favara, dove il comitato lavorerà su servizi alle famiglie, opportunità per i giovani, sostegno alle imprese e miglioramento della qualità della vita, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini.