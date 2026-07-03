Giovanni Civiltà rieletto presidente del Consiglio comunale di Agrigento

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Ad Agrigento al Consiglio comunale, con 10 voti, Giovanni Civiltà, di Forza Italia, è stato rieletto presidente di Aula Sollano. Determinanti sono stati i voti di Forza Italia e del Movimento per le autonomie. Sono stati 7 i voti per Gerlando Piparo, di Fratelli d’Italia. “Ricoprirò il mio ruolo con responsabilità, garante e imparziale” – ha sottolineato Civiltà. L’ex assessore e attuale consigliere dell’Mpa Marco Vullo è stato eletto vice presidente.