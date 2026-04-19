Giovane ucciso a Pavia, Favara sotto shock: il sindaco Palumbo proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali

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Un’intera comunità è stata colpita da un dolore improvviso e profondo dopo la tragica morte di Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara. Il giovane è stato accoltellato nella notte a Pavia, in un parcheggio situato in una zona centrale della città, ed è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Policlinico San Matteo.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si trovava insieme ad alcuni amici per recuperare l’auto dopo aver trascorso la serata in un locale. In quel momento sarebbe nato un confronto con un altro gruppo di persone, degenerato rapidamente in aggressione. Le cause esatte dell’accaduto restano ancora al vaglio degli inquirenti.

La notizia ha raggiunto Favara nelle prime ore del mattino, lasciando sgomenta la cittadinanza. Il sindaco Antonio Palumbo ha espresso il proprio cordoglio con parole cariche di emozione, sottolineando come, davanti a una simile tragedia, il ruolo istituzionale passi in secondo piano rispetto al dolore umano. Ha parlato di una violenza inspiegabile che ha colpito non solo una famiglia, ma l’intera comunità, privata di una giovane vita e di una parte del proprio futuro.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, come segno concreto di vicinanza ai familiari e di partecipazione collettiva al dolore.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza e della violenza tra giovani, mentre proseguono le indagini per chiarire dinamica e responsabilità di un gesto che ha spezzato una vita e lasciato un’intera città nel silenzio.