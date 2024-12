Giovane ragazza si spara alla testa con un fucile al Villaggio Mosè: non è grave

Condividi

Ha 23 anni e le iniziali sono S.M. Poco più di un’ora fa la giovane 23enne ha tentato il suicidio sparandosi in testa una serie di colpi di fucile. S.M. non ha riportato gravi ferite in quanto il fucile era ad aria compressa. Il tutto è avvenuto all’interno della sua abitazione in via dei Fiumi al Villaggio Mosè.

Trasportata di urgenza dal padre al pronto Soccorso dell’ospedale di Agrigento la giovane donna è stata subito medicata dai medici del reparto che le hanno dato alcuni punti di sutura alla testa.

Come detto non è in pericolo di vita.

Non si conoscono i motivi che abbiano spinto la ragazza a compiere l’insano gesto.