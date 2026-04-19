Giovane di Favara ucciso a Pavia dopo una lite nella notte

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Tragedia nella notte a Pavia, dove un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, ha perso la vita in seguito a un’aggressione con arma da taglio. Il giovane, originario di Favara, è stato colpito mortalmente al culmine di una discussione scoppiata poco dopo le tre del mattino in zona Cattaneo, nei pressi di viale Matteotti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Vaccaro si trovava con alcuni amici dopo essere uscito da un locale e stava raggiungendo l’auto quando sarebbe nata una lite con un altro gruppo di ragazzi. Durante il confronto, uno dei presenti avrebbe estratto un coltello, ferendo gravemente il 25enne alla gola.

Trasportato a casa dagli amici che già avevano chiamato il 118, non sembrava essere in pericolo di vita. Purtroppo, però, il giovane è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. Sul caso indaga la polizia, che ha avviato le ricerche per identificare il responsabile dell’aggressione.

Vaccaro si era trasferito a Pavia lo scorso settembre per motivi di lavoro presso Poste Italiane. La notizia della sua morte ha raggiunto rapidamente Favara, dove la comunità è profondamente scossa per quanto accaduto.