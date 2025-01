Giovane 15enne uccide la mamma con 15 coltellate

Condividi

Un ragazzo di 26 anni, Giosuè Fogliani, ha ucciso la madre con 15 coltellate la madre. La vittima è Caterina Pappalardo, di 62 anni, che si trovava nella propria abitazione in via Cesare Battisti. Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Il ragazzo avrebbe ammesso le proprie responsabilità alla polizia. Giosuè Fogliani avrebbe inseguito la madre dopo averla stordita con uno spray al peperoncino. Poi le 15 coltellate, che sono state fatali. Polizia e carabinieri sono stati allertati dai vicini di casa, che si erano allarmati sentendo urlare la donna. Il figlio avrebbe aperto la porta di casa alla polizia mentre era ancora sporco di sangue e avrebbe ammesso l’omicidio. Sono in corso per chiarire l’esatta dinamica del delitto e il suo movente.