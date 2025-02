“Giornata Internazionale della Fisica Medica”, il convegno ad Agrigento a novembre

Condividi

Il 7 novembre ogni anno, si celebra la Giornata Internazionale della Fisica Medica, una ricorrenza dedicata ai fisici che operano in un settore fondamentale per la medicina diagnostica e terapeutica (Radiodiagnostica, Medicina Nucleare e Radioterapia). In ambito medico i fisici garantiscono il supporto necessario nelle più alte tecnologie, assicurando qualità e sicurezza per il paziente, per medici, i tecnici e gli altri operatori sanitari.

I fisici che lavorano in tale settore sono specialisti in Fisica Medica. L’organizzazione che promuove la giornata della fisica medica, è l’International Organization for Medical Physics (organizzazione internazionale di Fisica Medica)

In Italia è rappresentata dall’Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria AIFM (La Fisica Medica al servizio della salute)

L’associazione italiana nel 2025 organizzerà questa giornata (7 Novembre 2025) ad Agrigento, quest’anno città capitale della cultura.

Il Responsabile scientifico è il Dott. Salvatore Piraneo Dirigente UO di Fisica Medica e Radioprotezione dell’ASP di Agrigento.