Giornata Forze Armate, l’intervento del sindaco Miccichè

Condividi

Visualizzazioni 151

Al mattino di oggi ad Agrigento, in occasione della ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, si è svolta una cerimonia nella Villa Bonfiglio, innanzi al Monumento ai Caduti, in presenza delle più alte cariche civili militari e religiose. A seguire, in Piazza Cavour, sono state consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

In proposito, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, dichiara: “Oggi ricordiamo due date importanti: il 4 novembre 1918, giorno dell’Armistizio di Villa Giusti, e il 4 novembre 1921, data della tumulazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria. È fondamentale mantenere viva la memoria e ricordare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

Nel celebrare il ‘4 Novembre’, desidero rinnovare, a nome mio personale e dell’Amministrazione, i più sentiti ringraziamenti per il grande lavoro e per l’impegno che le Forze Armate esercitano quotidianamente sul nostro territorio, a tutela della pubblica incolumità. Un ringraziamento particolare va a Vincenzo Frangiamore, che ci ha gentilmente fornito le bellissime fotografie esposte nella bacheca inaugurata questa mattina nella Villa Bonfiglio di Agrigento.”